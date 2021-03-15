وضع حجر الأساس لمصنع هيونداي لنظام خلايا الوقود في مدينة “غوانزو” الصينية

دبي- أعلنت مجموعة هيونداي موتور العالمية عن وضع حجر الأساس لأول مصنع خارجي لها هو “HTWO غوانزو” في مقاطعة “غوانغدونغ” الصينية لإنتاج نظام خلايا الوقود في مدينة “غوانزو”، والهادف لتعزيز ريادة هيونداي في مجال الهيدروجين ودعم تقدم في صناعة الهيدروجين سريعة النمو في الصين.

شارك في حفل الافتراضي للإعلان كل من لي شي سكرتير مقاطعة غوانغدونغ، وما شينغ روي حاكم المقاطعة إلى جانب إيسون تشونغ، رئيس مجموعة هيونداي موتور، وسايهون كيم، رئيس مركز خلايا الوقود لشركة هيونداي ونائب الرئيس التنفيذي، حيث انضم كلاهما للاحتفال من استوديو هيونداي موتور ستوديو جويانج في كوريا.

بهذه المناسبة؛ قال رئيس مجلس الإدارة تشونغ: “يمثل إنشاء مصنع” HTWO غوانزو” نقطة انطلاق مهمة لعلامة HTWO التجارية المخصصة لنظام خلايا الوقود التابعة لمجموعة هيونداي موتور، وستقود المجموعة أنشطة الابتكار ذات الصلة بالتنقل النظيف باستخدام شراكاتها الإستراتيجية، والتكنولوجيا رفيعة المستوى والخبرات ذات الصلة.”

أطلقت مجموعة هيونداي موتور على مصنع “HTWO غوانزو” الجديد في مدينة غوانزو اسم HTWO تماشيا مع اسم علامتها التجارية المخصصة لنظام خلايا الوقود الذي يرمز HTWO حيث يرمز الاسم للهيدروجين والإنسانية كركائز أساسية لكافة أعمال خلايا الوقود للمجموعة.

ومن المخطط أن يستكمل المشروع في النصف الثاني من العام 2022، حيث سيتم بناء المرافق، بما في ذلك مصنع نظام خلايا الوقود ومركز الابتكار، على مساحة 207.000 متر مربع. ليكون بذلك أول قاعدة لإنتاج لخلايا الوقود لمجموعة هيونداي خارج كوريا، مع التخطيط لإنتاج 6500 وحدة من أنظمة خلايا الوقود سنويا. وستعمل المجموعة على زيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيا بما يتماشى مع طلب السوق والسياسات المعمول بها في الصين.

وتخطط مجموعة هيونداي لأخذ زمام المبادرة في تحقيق حيادية الكربون من خلال تعزيز إنتاج أنظمة خلايا الوقود الهيدروجينية عالميا، مما يجعلها متاحة كمصادر طاقة لمختلف الصناعات.

وكانت هيونداي قد أعلنت في عام 2018- عن رؤية طويلة المدى جاءت بعنوان “رؤية خلية الوقود 2030″، أكدت فيها على التزامها بتسريع تطوير مجتمع مستدام يعتمد على الهيدروجين من خلال الاستفادة من ريادتها العالمية في تقنيات خلايا الوقود، وكجزء من هذه الخطة؛ تهدف المجموعة إلى إنتاج 700 ألف خلية وقود سنويا لتلبية الطلب من مختلف قطاعات الصناعة.