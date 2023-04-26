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وضع موسيقى صاخبة وهو يفتح القرآن الكريم.. صانع محتوى جزائري يثير غضب المسلمين

11:12 ص2023-04-26
مروان الباتني
مروان الباتني

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تصدر اسم صانع المحتوى الجزائري مروان الباتني مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بعد نشره لمقطع فيديو من داخل أحد المساجد.

وظهر الباتني في المقطع المصور وهو يدخل المسجد قبل أن يجلس ويشرع في تلاوة القرآن، على أنغام أغنية شهيرة من موسيقى الراب.

تعرض مروان لموجة انتقادات عارمة طالب من خلالها مستخدمون السلطات الجزائرية بفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبته.

وتساءل مغردون، لماذا “أصبح المؤثرون عرضة للسخرية والاستهجان في المجتمع، و لماذا يحصلون على ملايين المشاهدات رغم ذلك”.

فقال عادل سعيد: “نحتاج صنّاع محتوى في بلادنا لكن نحتاج ناس متميزين ومبتكرين في صناعة المحتوى الواقع الحالي 90% تكرار وكوبي بيست يصنع محتوى وهو مخه ما فيه محتوى”.

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11:12 ص2023-04-26
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