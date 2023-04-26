وضع موسيقى صاخبة وهو يفتح القرآن الكريم.. صانع محتوى جزائري يثير غضب المسلمين

تصدر اسم صانع المحتوى الجزائري مروان الباتني مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بعد نشره لمقطع فيديو من داخل أحد المساجد.

وظهر الباتني في المقطع المصور وهو يدخل المسجد قبل أن يجلس ويشرع في تلاوة القرآن، على أنغام أغنية شهيرة من موسيقى الراب.

#الجزائر 🇩🇿

عــااااجل … #باتنة … تم توقيف المدعو مروان الباتني من طرف فرقة خاصة للشرطة

🔴 الموقوف دخل المسجد و شغل فيديو بأغنية صاخبة 😳 pic.twitter.com/8lMEF6EiOX — Yazid Djazairi (@DjazairiZizou) April 24, 2023

تعرض مروان لموجة انتقادات عارمة طالب من خلالها مستخدمون السلطات الجزائرية بفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبته.

وتساءل مغردون، لماذا “أصبح المؤثرون عرضة للسخرية والاستهجان في المجتمع، و لماذا يحصلون على ملايين المشاهدات رغم ذلك”.

فقال عادل سعيد: “نحتاج صنّاع محتوى في بلادنا لكن نحتاج ناس متميزين ومبتكرين في صناعة المحتوى الواقع الحالي 90% تكرار وكوبي بيست يصنع محتوى وهو مخه ما فيه محتوى”.