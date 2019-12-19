“وطن النيابية” تبحث مع الرزاز خطط الحكومة للنهوض بالواقع الاقتصادي

عمان- الغد- بحثت كتلة وطن النيابية، برئاسة النائب رمضان الحنيطي، مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الخطط والاستراتيجيات الحكومية للنهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري للدولة وبرامجها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بالإضافة لعدد من القضايا المتعلقة بالشأن العام.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الخميس برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بحضور عدد من النواب المستقلين وعدد من الوزراء.

وبين الحنيطي ان اللقاء تناول العديد من وجهات النظر والآراء حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2020 الذي تناقشه اللجنة المالية النيابية حاليا.

وزاد الحنيطي ان الكتلة اطلعت من خلال الدكتور الرزاز على الإجراءات الحكومية بشأن الدفع بحركة الاستثمار ودفع الجهود التشريعية التي يضطلع بها المجلس للتسهيل والتخفيف عن المواطنين وإيجاد البيئة المؤاتية للتنمية الاقتصادية.

وقال ان لقاء الكتلة بالرزاز جاء من منطلق تعزيز التشاركية والتنسيق ما بين الكتل النيابية والسلطة التنفيذية بما يصب لصالح المصالح الوطنية.