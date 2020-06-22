وظائف الكبد وطرق المحافظة على صحتها

يُسلّط معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، من خلال نشرة اليوم الإثنين، الضوء على أكبر عضو غددي داخلي في جسم الإنسان.

ويتناول المعهد في الحلقة الرابعة من سلسلة “تعرف على أعضاء جسمك”، التعريف الدقيق للكبد، والوصف العلمي لأجزائها ووظائفها، إضافة إلى إرشادات تحافظ على صحة الكبد وتعزز عملها.

ما هو الكبد؟

هي أكبر عضو داخلي غددي في الجسم، وتزن نحو 1400غم عند النساء، و1800غم عند الرجال، ولونها بني أحمر، مخروطي الشكل ومقسمة لأربعة فصوص غير متساوية الحجم، وتقع في الجانب العلوي الأيمن من البطن.

والكبد قادرة على أداء عدد من الوظائف ذات أهمية خاصة للجسم: منها إفراز العصارة الصفراوية وتنقية الجسم من المواد الضارة المختلفة، والتخلص من السموم.

ما هي أجزاء الكبد؟

• تقسم الكبد وفق التشريح الخارجي إلى أربعة أجزاء: فصان كبيران وفصان اضافيان. لا يوجد معنى وظيفي أو جراحي لهذا التقسيم، انما هو تشريحي فقط. والفصوص هي:

– الفص الأيسر الكبدي: هو أصغر حجماً من الفص الأيمن ويظهر بشكل مسطّح.

– الفص الأيمن الكبدي: هو الفص الأكبر، ويحتل معظم الكبد، وينتهي تقريباً في خط الوسط، يفصله عن الفص الأيسر الرباط المنجلي.

– الفص المربعي الكبدي: الفص الاضافي الأسفل في الجانب الخلفي من الكبد.

– الفص المذنب الكبدي: الفص الاضافي الأعلى في الجانب الخلفي من الكبد. قد يمتد ذنب من الفص المذنب الى الجانب الأيمن من الكبد.

وتتميز كل قطعة كبدية بترويتها الدموية وأقنيتها الصفراوية المنفصلة عن بقية القطع مما يجعل استئصال إحدى القطع الكبدية أمراً ممكناً ولهذا أهمية جراحية بالغة.

• باب الكبد: يوجد في أسفل الكبد تدخل وتخرج منه الأوعية الدموية والقناة الصفراء.

• الجيبيات: توجد فجوات تعرف بالجييبات تعطي الكبد قواما اسفنجيا يمكّن من الاحتفاظ بكميات من الدم لحين الحاجة اليها.

– من المعالم التشريحية الأخرى: أربطة تربط بعض أجزاء الكبد كالرباط الوريدي والرباط المدور للكبد.

ما هي وظائف الكبد؟

تقوم الكبد بعدد من الوظائف الحيوية الرئيسة في مساعدة الجسم على هضم الغذاء واستخدامه، بالإضافة الي تنقية الدم من النفايات والسموم الضارة للجسم. ومن هذه الوظائف:

• افراز المادة الصفراء والتي تتكون من املاح ومواد أخرى, وتؤثر املاح المادة الصفراء على الدهون في الامعاء الدقيقة فهي تساعد على تكسير الدهون حتى تستطيع انزيمات الهضم الموجودة في الامعاء ان تحول جزيئات الدهن الي مركبات ابسط عبارة عن أحماض دهنية.

• اختزان الجلوكوز الزائد من الدم على هيئة مركب شبيه بالنشا يسمى الجليكوجين ويعمل الجلوكوز كوقود رئيس لخلايا الجسم حيث تقوم الكبد بتحويل الجليكوجين الى سكر في الدم حينما ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم، وبهذه الطريقة يساعد الكبد خلايا الجسم على ضمان حصولها على امداد دائم من الطاقة.

• اختزان فيتامينات معينة: حيث تختزن فيتامين B المركب كما تختزن الحديد والمعادن الأخرى.

• القيام بدور مناعي مهم في الجسم.

• التعامل مع المواد الكيميائية السامة والغريبة عن الجسم بما يحتوي عليه من الانزيمات المتنوعة والكثيرة جدا وتحويلها الى مواد غير سامة او حتى إلى مواد نافعة.

• تكوين خلايا الدم الحمراء في الجنين داخل الرحم.

للمحافظة على صحة الكبد وتعزيز عملها عليك ما يلي:

• تجنب تعاطى الأدوية بدون داع فكثرة المواد الكيماوية قد تضر كبدك.

• لا تخلط الأدوية بدون استشارة الطبيب فقد تتسبب في تكوين مادة يكون لها تأثير سام على الكبد.

• المحافظة على رطوبة الجسم: إنّ شرب الماء مهم للغاية للمحافظة على صحة الجسم عامة وصحة الكبد خاصة، إذ يساعد على تخليص الكبد من السموم.

• المحافظة على الوزن الصحيّ: تتسبب زيادة الوزن بتراكم الدهون على الكبد، بالإضافة إلى زيادة فرصة تليّفها.

• تلقي المطاعيم من طرق المحافظة على صحة الكبد. ومن المطاعيم التي تقي من أمراض الكبد: مطعوم التهاب الكبد الوبائيّ (ب) ومطعوم التهاب الكبد الوبائيّ (أ).

• ممارسة التمارين الرياضيّة بانتظام.

• تناول الغذاء الصحيّ والمتوازن.