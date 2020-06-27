وظائف الكلى وطرق المحافظة على صحتهما

عمان- الغد- تتناول نشرة معهد العناية صحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم السبت، عضوين رئسيين في جسد الإنسان، لا يتوقف عملهما على مدار الساعة، لتنقية الجسم من السموم والسوائل الزائدة.

ويقدم المعهد شرحا علميا مفصلا لوظائف الكليتين، من المحافظة على المواد الكيميائية المهمة في الجسم، وإنتاج فيتامين (د)، وتنيظم الملح والبوتاسيوم والأحماض، والمساعدة في تنظيم ضغط الدم.

وتضع النشرة السادسة من سلسلة “تعرف على أعضاء جسمك”، بين يدي القارئ أجزاء الكليتين، والطرق الصحية التي يجب اتباعها للمحافظة عليهما وتعزيز عملهما.

ما هي الكلى؟

الكلى عبارة عن عضوين متماثلين على شكل حبة الفاصوليا، وتوجد على جانبي العمود الفقري فوق مستوى الخصر. إلا أن الكلية اليمنى توجد في موقع أدنى قليلاً ولها حجم أصغر حتى تترك مساحة للكبد. وتعمل الأضلاع السفلية على حماية الكليتين.

في الذكور البالغين، تزن الكلية بين 125 و170 غراماً، وعند الإناث تزن ما بين 11٥و155 غراماً.

لا يقتصر عمل الكلى على التخلص من السوائل والماء الزائد الموجود بالجسم بتحويلها إلى بول، وإنما تقوم بما هو أكثر من ذلك بكثير.

ماهي أجزاء الكلية؟

يعد النفرون الوحدة الوظيفية الأساسية في الكلية، يقوم بتصفية الدم وينظم كمية المياه والسكريات والأملاح الواردة للكلية، ويساعد على امتصاص ما يحتاجه الجسم منها ثم يخرج الباقي على شكل بول.

تتكون الكلية من:

– محفظة الكلية (renal capsule): هي طبقة من الأنسجة الدهنية تحيط بقشرة الكلية الخارجية.

– قشرة الكلية (renal cortex): هي الجزء الخارجي من الكلية وتحاط حواف قشرة الكلية الخارجية بمِحْفَظَة الكُلْيَة، ويقوم كل من قشرة الكلية ومحفظة الكلية بحماية تراكيب الكلية الداخلية.

– اللب الكلوي (Renal medulla): هو النسيج الداخلي للكلية الذي يحتوي على الأهرام الكلوية.

– الأهرام الكلوية (Renal pyramids): هي تراكيب صغيرة توجد داخل اللب الكلوي يتجمع فيها البول ليخرج بعدها إلى القنوات الجامعة (collecting ducts)، وفي نهاية كل وحدة كلوية يوجد قناة جامعة في اللب الكلوي، حيث تغادر السوائل المرشحة من الوحدة الكلوية إلى الحويضة.

الحويضة:

يتم التخلص من الفضلات عبر حُوَيضَة الكلية (Renal pelvis)، وهي حيّز قُمعي الشكل يقع في عمق الكلية، يعمل كممر يوصل السائل إلى المثانة، ويتكون من: الكؤوس الكلوية وهي الجزء الأول من حويضة الكلية، التي تجمع السائل قبل نقله إلى الحالب، والحالب وهو أنبوب عضلي يدفع البول إلى المثانة البولية.

ما وظيفة الكلى؟

– تخليص الجسم من السموم والسوائل الزائدة عن طريق البول.

– تحافظ على المواد الكيميائية المهمة في الجسم.

– تنتج فيتامين (د).

– تنظم الملح والبوتاسيوم والأحماض.

– الهرمونات التي تنتجها الكلى تساعد الأجهزة الأخرى في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكالسيوم.

للمحافظة على صحة الكلى وتعزيز عملها عليك ما يلي:

– تجنب الموالح وحدد استهلاك البروتينات: البروتينات والموالح هي أكثر نوعين غذائيين قد يسببان الاذى للكلى ان لم يتم ضبطهما بشكل سليم.

إن اتباع نظام غذائي يعتمد على زيادة كمية البروتينات المتناولة عن الحد المسموح به ولفترة طويلة قد يساهم بزيادة تعرض الكلى للأذى.

الموالح مصدر عالٍ للصوديوم فيجب تجنبها بكافة أنواعها (مثل الملح نفسه أو المخللات أوالأجبان المالحة) لأنها تعمل على رفع ضغط الدم. ومن المعروف أن ضغط الدم هو مسبب رئيس لأمراض الكلى.

– احرص على شرب المياه بكميات كافية: يعتبر الماء عنصر الحياة الأساسي، وهو مهم للكليتين ولعملهما، فشرب كميات كافية من المياه يضمن أن تقوم الكليتان بوظيفتهما على أكمل وجه.

– حافظ على وزنك المثالي: من المهم جداً ان تراعي مسألة الوزن المثالي لتحافظ عل صحتك بشكل عام وعلى كليتيك بشكل خاص. فمن المعروف أن الوزن الزائد والسُمنة مسببات رئيسة للأمراض المزمنة مثل امراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة الى مرض السكري من النوع الثاني. وكلها أمراض مرتبطة بشكل اساسي بزيادة خطر اصابتك بأمراض الكلى.

– اجعل نمط حياتك وعاداتك صحية: تجنب كل انواع الأغذية المضرة بصحتك من دهون مشبعة ونسب عالية من السكريات البسيطة والأملاح. كما أن ممارسة النشاط البدني المنتظم بما لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع هو أحد الأمور الضرورية للحفاظ على صحتك وعلى جسمك.