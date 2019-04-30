وظائف جديدة لنجوم الكرة بالأمانة.. البقعة يستأذن الفيصلي لإشراك لاعبين

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

البقعة يستأذن الفيصلي لإشراك لاعبين في مباراة الجمعة

ينتظر أن يكون نادي البقعة، أرسل خطابا إلى النادي الفيصلي، لاستئذانه بإشراك اللاعبين إيهاب الخوالدة وعودة الخزاعلة في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل، على ستاد عمان، في المرحلة الحادي والعشرين وقبل الأخيرة من دوري المناصير للمحترفين.

ويأتي طلب البقعة هذا، في ظل اتفاق سابق بين الناديين، يقضي بعدم إشراك الخوالدة والخزاعلة في مباريات البقعة أمام الفيصلي، ما دفع الفيصلي للموافقة على اعارة اللاعبين الاثنين إلى البقعة في مرحلة الانتقالات الأخيرة.

ووفق المعلومات، فإن البقعة وجد نفسه بحاجة إلى جهود اللاعبين المعارين، في المباراة المقبلة، ما دفعه لمخاطبة الفيصلي، أملا في الحصول على رد ايجابي.

ينتظر البقعة الساعات المقبلة، لتسلم الرد الفيصلاوي الذي سيتم اتخاذه بالتنسيق مع الجهاز الفني الذي يقوده راتب العوضات.

يشار إلى أن بعض الأندية، توافق على اعارة لاعبيها لأندية أخرى، مع اشتراط عدم اشراك هؤلاء اللاعبين أمام ناديهم الأم.

الأمانة تعين عددا كبيرا من نجوم الكرة

عينت أمانة عمان الكبرى في الأيام الاخيرة، عددا كبيرا من نجوم كرة القدم المحلية من مختلف الأندية، كما عينت أيضا إداريين في بعض أندية المحترفين.

فبعد إعلان تعيين 5 لاعبين من النادي الفيصلي وهم أنس جبارات ومهدي علامة ورواد أبو خيزران وعدي زهران وابراهيم دلدوم، جاء الدور على لاعبين في أندية أخرى مثل الوحدات والجزيرة، حيث تم تعيين لاعبين امثال أدهم القرشي وصالح راتب وزيد جابر ومحمد طنوس وثائر مصطفى، والمنسق الإعلامي للنادي الفيصلي عواد أبو نوار، إلى جانب عدد من الرياضيين.

ويأمل هؤلاء اللاعبون أن تشهد الفترة المقبلة، تحسنا في مسمياتهم الوظيفية التي يعاني منها ايضا لاعبون سابقون يعملون بمسميات وظيفية ليست بحجم الطموح.

يشار إلى أن امانة عمان الكبرى، تعتبر أحد ابرز المؤسسات الحكومية الداعمة بشكل فعلي للرياضة الأردنية بجميع العابها، من خلال توفير المنشآت الرياضية، إلى جانب مساعدة اللاعبين بتأمين وظائف.

جوازات سفر “النشامى” في سفارة سلوفاكيا

طلب اتحاد كرة القدم، من لاعبي المنتخب الوطني جميعا، إرسال جوازات سفرهم إلى الاتحاد، تمهيدا لإرسالها إلى سفارة سلوفاكيا، للحصول على التأشيرة، تحسبا لأي طارئ في المباراة المقررة بين المنتخب الوطني ونظيره السلوفاكي خلال حزيران (يونيو) المقبل.

وأشار لاعبون تم استدعاؤهم للمنتخب، إلى أن الاتحاد ابلغهم بأنه سيرسل الجوازات للحصول على تأشيرة سلوفاكيا، استعدادا لجميع الاحتمالات فيما يتعلق بمباراة سلوفاكيا الودية.

وكان اتحاد الكرة متخوفا من خوض المباراة أمام سلوفاكيا لتأثيرها على تصنيف “النشامى” في حال خسارة اللقاء، وبالتالي التأثير على وضع المنتخب بقرعة آسيا وكأس العالم 2022.

ولم يتم حتى الآن حسم موضوع المباراة بالالغاء أو التأكيد، ما دفع المنتخب للعمل على تأمين التأشيرات، تحسبا لجميع الاحتمالات، لا سيما وأن الحصول على التأشيرة يستغرق حوالي شهرا، وبالتالي العمل مبكرا لتأمين الحصول على التأشيرة.

جمهور الفيصلي مطمع للأندية والعقبة يأمل بملاقاته بالزرقاء

شكل جمهور الفيصلي في المباريات الأخيرة، مطمعا للأندية التي تلاقيه على أرضه بدوري المناصير للمحترفين وبطولة الكأس، في ظل ارتفاع عدد الجماهير في المدرجات، وبالتالي رفع قيمة العوائد المادية للفريق صاحب الأرض.

ووفق المعلومات، فإن فريق شباب العقبة، الذي سيلتقي الفيصلي ذهابا وإيابا في دور الثمانية ببطولة كأس الأردن لكرة القدم الشهر المقبل، يدرس جديا، طلب اقامة مباراة الإياب من الفيصلي على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، لضمان حضور جماهير كبير، يعود على صندوق نادي العقبة بمردود مالي جيد، يساعد في دفع مستحقات اللاعبين.

فريق شباب العقبة الذي يسكن الغالبية العظمى من لاعبيه في الزرقاء وعمان، يرى أنه من المنطق أن يطلب لقاء الفيصلي ايابا في الزرقاء بدلا من العقبة، بهدف اراحة لاعبيه في المباراة التي تقام في رمضان، إلى جانب الحصول على مردود مادي جيد، لا سيما وأن جمهور الفيصلي بات حريصا على مساندة فريقه باعداد كبيره من ارض الملعب.

الحسنات يحتجب عن التدريب لرصد لاعبي “الأولى”

احتجب المدير الفني لفريق الحسين إربد عثمان الحسنات، عن تدريب فريقه الذي جرى يوم أمس، لرصد لاعبين في دوري الدرجة الأولى، وتحديدا في فريقي العربي والطرة.

الحسنات غادر تدريب فريقه يوم أمس، وترك مهمة قيادة الفريق للمدرب العام أمجد الشعيبي، حيث توجه لملعب الحسن بإربد، برفقة رئيس النادي لمتابعة مباراة العربي والطرة التي انتهت بفوز العربي 4-2.

وجاءت متابعة مدرب الحسين إربد للمباراة، بهدف رصد بعض اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة خلال منافسات دوري أندية الدرجة الأولى.

وتشير المعلومات، إلى أن الحسنات رصد بعض الأسماء بهدف استقطابها، في مؤشر على أن الحسنات ربما يواصل قيادته لفريق الحسين إربد في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل.

ابراهيم حلمي يؤكد تفوقه في عالم التدريب ومعان يكافئه

أكد المدير الفني لفريق معان لكرة القدم، تفوقه في عالم التدريب، بعد أن نجح في قيادة فريقه لمصاف أندية المحترفين، في إنجاز تاريخي غير مسبوق لنادي معان.

حلمي حقق إنجازا لافتا كمدرب، من خلال قيادته في سنوات ماضية لفريق اليرموك لمصاف أندية المحترفين، كما قاد حلمي فريق السلط في الموسم الماضي، لمصاف أندية المحترفين لأول مرة في تاريخ النادي، قبل أن يعود حلمي يوم أمس لقيادة فريق معان لدوري المحترفين.

ويسجل لحلمي قدرته على قيادة 3 أندية لمصاف اندية المحترفين، في إنجاز سجله المدرب المجتهد.

وأعلن حلمي يوم أمس، ان إدارة معان جددت الثقة به لمواصلة قيادة الفريق في دوري المحترفين في الموسم المقبل، تقديرا لاجتهاده ومكافأته على الجهد الذي قدمه.

ويرى “معان” أن أفضل هدية لحلمي، تمديد عقده ليواصل قيادة الفريق بدوري المحترفين.

البقعة يطلب حكاما أجانب أمام الأهلي

يسعى فريق نادي البقعة لكرة القدم، لطلب الاستعانة بحكام من خارج المملكة، في المباراة الأخيرة للفريق أمام الأهلي بدوري المناصير للمحترفين لكرة القدم.

وفي حال اعتمد نادي البقعة طلب حكام من الخارج، فإنه سيتكفل بنفقات استقطاب الحكام. وتشير المعلومات، إلى أن البقعة وفي حال كانت مباراته مفصلية أمام الأهلي لتحديد الهبوط، فإنه سيؤكد على طلب الاستعانة بحكام من الخارج، في انتظار نتائج مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري، الذي ربما يضع البقعة في أمان من الهبوط، وبالتالي عدم الحاجة لحكام من الخارج.

لاعب مانشيستر أندي كول في عمان

يتواجد في العاصمة عمان حاليا، نجم فريق نادي مانشيستر يونايتد الانجليزي السابق لكرة القدم أندي كول، بدعوة من إحدى الشركات.

وينظم مستضيفو النجم الانجليزي، حفلا للاعب عند الساعة الحادية عشر والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق العاصمة عمان، بحضور وسائل إعلام محلية وجهت الدعوة لها للتواجد وتغطية هذا الحدث.

ويعتبر كول أحد ابرز لاعبي مانشيستر يونايتد في الفترة الماضية، قبل أن يعلن اعتزاله.

ملعب العقبة يشهد تشابكا لفظيا بين الدردور والجمهور

شهد ملعب تطوير العقبة يوم الجمعة الماضي، تشابكا لفظيا بين مهاجم فريق الوحدات حمزة الدردور وعدد من الجماهير التي كانت غاضبة على أداء الفريق في المباراة أمام العقبة بدوري المحترفين، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وحصل التشابك اللفظي، بعد نهاية المباراة، واثناء خروج اللاعبين إلى غرفة الغيار، حيث اضطر الدردور للتشابك لفظيا بعد تعرضه لهجوم من قبل الجماهير.

وقام عدد من زملاء الدردور بسحبه إلى غرفة تبديل الملابس، لمنع الأمور من التصعيد.

مكافآت للاعبي الرمثا والمزيد بالانتظار وإشادة بالشقران

تسلم لاعبو فريق الرمثا في الأيام الماضية، مكافآت الفوز على فريق ذات راس بدوري المناصير للمحترفين لكرة القدم، قبل أن تقوم الإدارة بتسليمهم الرواتب الشهرية قبل المباراة الأخيرة أمام الحسين إربد التي انتهت بفوز رمثاوي ثمين بنتيجة 1-0.

ووعدت إدارة النادي اللاعبين بمزيد من المكافآت، في حال تحقيق الهدف المنشود في المرحلة الحالية، وهو الثبات بدوري المحترفين، قبل البدء بإعادة ترتيب أوراق الفريق للمواسم المقبلة.

ويعيش الفريق حاليا ارتفاعا واضحا في المعنويات، في ظل ما تقدمه الادارة والجهاز الفني من حوافز مالية وفنية، إلى جانب تعاون جميع كوادر الفريق.

اللاعبون بدورهم وجهوا الشكر لطبيب الفريق إبراهيم الشقران، لمساهمته وتطوعه للعمل مجانا مع الفريق في هذه المرحلة المهمة.

محترفتان تونسيتان في الاستقلال رسميا

أعلن نادي الاستقلال رسميا، التعاقد مع محترفتين تونسيتين رسميا هما غادة العيادي وسامية العوني، للعب في فريق السيدات استعدادا لدوري المحترفات الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.

وقدم الاستقلال المحترفتين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أول من أمس، وشهد ايضا تقديم سارة الشهابي كمدربة لفريق السيدات في النادي.

واشار أمين سر نادي الإستقلال أيمن الفاعوري في المؤتمر الصحفي، أن خطوة التعاقد مع محترفتين تونسيتين تؤكد طموح الفريق بتحقيق لقبي الدوري والكأس وتمثيل الأردن في بطولة غرب آسيا.

وأبدت اللاعبتان فخرهما بتمثيل الاستقلال وطموحهما بالصعود لمنصات التتويج، وهو ما كان أكدته ايضا المدربة الشهابي.

ويعتبر فريق الاستقلال أول فريق محلي يتعاقد مع لاعبات محترفات من خارج الأردن، استعدادا لأول دوري محترفات ينظمه اتحاد الكرة.

الحسين إربد يدرس المشاركة بدوري الناشئات لكرة السلة

كشف رئيس نادي الحسين إربد صهيب الخصاونة، عن دراسة جدية داخل النادي، لتشكيل فريق يشارك في دوري الناشئات لكرة السلة في المرحلة المقبلة.

وأشار الخصاونة في تصريح لـ”الغد”، أن الإدارة تدرس هذا الموضوع، في انتظار اتخاذ القرار النهائي، مؤكدا أن الحسين إربد باسمه وعراقته حريص على المساهمة في رفد الرياضة الأردنية باللاعبين المميزين في جميع الأعمار والألعاب وفق امكاناته.

كواليس النجوم

• المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، حرص على متابعة مباراة فريقي سحاب ومعان بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي جرت أمس على ستاد الملك عبدالله الثاني.

• تشكيلة أحد فرق المناصير للمحترفين لكرة القدم، يتوقع أن تشهد في المباراتين الأخيرتين من الدوري، اشراك عدد كبير من اللاعبين الشباب، في ظل ابتعاد الفريق في المنافسة على اللقب، وابتعاده من الهروب من شبح الهبوط.

• جمهور سحاب ومعان لفت الانظار، خلال مباراة الفريقين التي جرت يوم أمس، على ستاد الملك عبدالله الثاني في قمة دوري الدرجة الأولى.. جمهور سحاب كان الأكثر تميزا بتواجده الكبير بالمدرجات.. بعض الجماهير أبدت عتبها على اتحاد الكرة باقامة المباراة عند الساعة الرابعة مساء، متمنين لو أن المباراة اقيمت بوقت متأخر لاتاحة المجال أمام جمهور أكبر للحضور، معتبرين أن الازمة الخانقة في منطقة الملعب تسببت في تأخير الجماهير… متابعون للكرة الأردنية توقعوا أن يشكل جمهور ناديي سحاب ومعان إضافة جديدة لمدرجات الملاعب.

• دورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول التي انطلقت السبت الماضي في جامعة العلوم والتكنولوجيا باشراف المحاضر الآسيوي وليد فطافطة، تشهد حضورا مميزا من المشاركين من نجوم كرة القدم السابقين من الأردن وفلسطين… القائمون على الدورة ثمنوا تعاون الجامعة في تسهيل مهمة فعاليات الدورة.

• مسؤول دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم ناصر درويش، يتواجد في الإمارات العربية المتحدة، كمراقب لحكام مباراة آسيوية تجري اليوم.

• نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي، اقام حفل غداء لمواطنه زياد داود مدرب حراس المرمى العائد من استراليا بهدف الاقامة في عمان… راضي الذي استضاف داود في عمان، غادر بعدها إلى بغداد بانتظار الرحيل من بغداد إلى دبي للانتهاء من بعض الأمور الخاصة.

• إشادة نالها المدير الفني لمنتخب السيدات لكرة القدم الجزائري عزالدين شيح، من قبل المشاركين في دورة التدريب لمدربي الكرة النسوية..مشاركون أكدوا لـ”الغد” أن شيح اطلعهم على معلومات جديدة لم يسمعوا بها ومتعلقة بتدريب السيدات.

• مدير فني سابق في المنتخبات الوطنية، أشار إلى أنه وفي كل الجلسات التي يتواجد فيها، يتصدر حديث الهبوط والصعود بدوري المحترفين والدرجة الأولى كل الجلسات… الجلسات تتناول الكثير من التوقعات والتفاصيل.

• حكمات كرة القدم، وصلن إلى درجة الجاهزية، استعدادا لادارة مباريات الدوري النسوي الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.

• متابعون لدوري سن 17 لكرة القدم لأندية المحترفين، توقعوا لمهاجم شباب الأردن رزق بني هاني مستقبلا في حال وجد الاهتمام الكافي، معتبرين أن هذا اللاعب هو مشروع نجم أردني في حال اعطي الفرصة.

• نجم في فريق محترف، بدا غاضبا نتيجة عدم اشراكه في التشكيلة الاساسية لفريقه في المباريات الاخيرة.. اللاعب أعلن لمقربين منه بأنه سيتوجه للبحث عن فرصة احتراف خارجي في الموسم المقبل، مرجحا عدم تجديده لفريقه الحالي.