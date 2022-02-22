وظائف شاغرة للفئة الثالثة من الذكور

تعلن وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لملء الوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة من الذكور لوظيفة سائق في مديريات التربية والتعليم المبينة أدناه من حملة رخصة السواقة من الفئة الخامسة أو السادسة.

وعلى الراغبين من أبناء المناطق المذكورة التي يتوافر فيها الشواغر حسب الكشف أدناه

التقدم على الرابط الإلكتروني

( https://bit.ly/3HquO6m )

خلال الفترة من صباح يوم الاثنين الموافق 3/1/2022 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 6/1/2022, وسيتم طلب الوثائق التالية حال قبول الطلب:

صورة مصدقة عن آخر شهادة مدرسية ولا يقبل كشف علامات التوجيهي نتيجة راسب.

صورة عن رخصة قيادة السيارات من الفئتين الخامسة أو السادسة.

صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية(شريطة أن يكون مكان الإقامة فيها ضمن اللواء/الألوية التابعة لمديرية التربية والتعليم التي يرغب المتقدم العمل فيها).

صورة مصدقة حسب الأصول عن الخبرات العملية في مجال الوظيفة المطلوبة مرفق معها كشف اشتراكات من مؤسسة الضمان الاجتماعي إن وجدت.

أن لا يكون طالب الوظيفية متقاعدًا عسكريًا او مدنيًا.

ارفاق دورات مصدقة حسب الاصول إن وجدت.

ملاحظة: