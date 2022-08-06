“وعد إبليس”.. سلسلة درامية تشويقية نفسية على شاهد

عالم غريب مليئ بالأسرار، يسيطر عليه الشيطان، بانتظار الجمهور العربي، في مسلسل “وعد إبليس”، بحسب الإعلان الدعائي الأول للعمل، الذي نشر على الصفحة الرسمية لمنصة شاهد على “فيسبوك”، حيث ظهر في بدايته الفنان أحمد الرفاعي أحد الأبطال المشاركين وهو يطرح سؤال في أحد المشاهد ” سمعت قبل كده عن القتل الطقسي”.

وكشفت منصة “شاهد” عن الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل “وعد إبليس” وظهر المخرج البريطاني كولن تيج في الإعلان، موضحا أن “وعد إبليس” سلسلة تشويق نفسية مكونة من 6 أجزاء، تدور أحداثها حول رجل يبيع روحه للشيطان في سبيل إنقاذ زوجته، بعد فترة قصيرة من تلقيهم خبر حملها، ليدخل بعدها في معاناة صعبة.

شخصيات مسلسل “وعد إبليس”

وبنظرة دقيقة لما جاء في الإعلان الدعائي لمسلسل “وعد إبليس” تتبين ملامح أدوار أبطال العمل، ومنهم الفنان عمرو يوسف ويجسد دور الزوج، الذي يلجأ لفتحي عبدالوهاب (يؤدي دور إبليس)، لمساعدته في إنقاذ زوجته وتتقمص دورها النجمة عائشة بن أحمد، بعد إصابتها بأحد أخطر أنواع سرطان المخ.

وتظهر النجمة نيللي كريم في دور صديقة، ترصد التغيرات التي تطرأ على سلوك وملامح عمرو يوسف بعد إبرام صفقة مع الشيطان.

أبطال مسلسل “وعد إبليس”

تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق، وتم تصويره في العديد من الأماكن، ومنها الأهرامات وشوارع القاهرة ليلا، مع فريق مخاطر شارك في سلسلة أفلام “مهمة مستحيلة”.

وسيكون العمل ثنائي اللغة بنسبة 30% باللغة الإنجليزية مقابل 70% باللغة العربية، كما أكد المخرج البريطاني كولن تيج.

ويشارك في بطولة “وعد إبليس” إلى جانب عمرو يوسف كل من عائشة بن أحمد، فتحي عبد الوهاب، نيللي كريم، النجمة الأمريكية بولا بالن، أحمد مجدي، ويعقوب الفرحان.

وفي الإعلان الترويجي للمسلسل يبدأ مخرج المسلسل البريطاني كولين تيج، بتوضيح المزيد من التفاصيل..قائلاً ” إنه سلسلة تشويق نفسية: أكثر ما يثير اهتمامي في القصة، هو أن رجلًا يبيع روحه لإنقاذ المرأة التي يحبها.

فهما يتلقيان خبر حمل الزوجة مؤخرًا، وبعدها مباشرًة تأتيهما المأساة الكبرى، لذا يقوم بالتضحية الكبرى ويبيع روحه للشيطان، ولكنه في المقابل يبدأ في اختبار معاناة مريرة، لأن الظلام ينمو في داخله رويدًا رويدًا، إنه الخير في مواجهة الشر، والإنسان في مواجهة الوحشية.

وتابع: بجانب بطلنا الأساسي، تقدم إحدى ممثلات الصف الأول الأمريكيات وهي بولا بالن، وهي أجنبية في مصر، تتقاطع خطوط الحكاية بينها وبين إبراهيم (عمرو يوسف)، صورنا في مواقع كبيرة ومتميزة جدًا، بدءً بالأهرامات وشوارع القاهرة النابضة في الليل، السلسلة ناطقة باللغتين 30% منها بالإنجليزية و70% منها بالعربية.



وتحدث أيضاً من خلال البرومو الفنان عمرو يوسف عن دوره في المسلسل، قائلا ” تحمست كثيراً عندما عرض علي المسلسل من قبل القائمين على ام بي سي ستدوديو، لعدد أسباب منها وجود المخرج البريطاني في العمل، فقدم من قبل مسلسل رشاش وحقق نجاح كبير، وأعتقد هنا أن المخرج عامل شغل أكبر”



أما الفنانة عائشة بن أحمد، فقالت: كولين يقوم بعمل سينما بجد وليس مسلسل ، بينما قال الفنان فتحي عبد الوهاب ” كولين وعينه وخياله مختلفة عن أي مخرج آخر”.