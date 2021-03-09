وعود بصرف مستحقات لاعبي الفيصلي الخميس

عمان – الغد – وعدت إدارة النادي الفيصلي، لاعبي فريقها لكرة القدم، بالعمل على صرف جزء من رواتبهم يوم الخميس المقبل.

والتقى اللاعبون أنس جبارات وسالم عجالين ونور بني عطية، مع المدير الفني حسام السيد، لابلاغه بطلب اللاعبين صرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، ليأتي الرد بالعمل على صرفها يوم الخميس المقبل.

إلى ذلك، ينتظر أن تكون إدارة النادي قد زارت الفريق في معسكره المغلق في الفندق، لتحفيزه على تحقيق الفوز في مباراة اليوم. – (أخبار النجوم)

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