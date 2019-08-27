وعود حكومية بإطلاق سراح موقوفين من الرمثا

أحمد التميمي

الرمثا- قال عضو مجلس محافظة إربد عن لواء الرمثا محمد خير الخزاعلة إن هناك وعود حكومية بإطلاق سراح الموقوفين المشتبه بمشاركتهم بأعمال الشغب التي وقعت في الرمثا خلال الأيام الماضية بعد انتهاء التحقيق معهم.

وأكد الخزاعلة أن الحكومة وعدت بأنه سيتم إطلاق سبيل أي شخص في حال ثبتت التحقيقات عدم مشاركته برمي الحجارة على قوات الدرك.

وأضاف ان الأمور تتجه في الرمثا إلى التهدئة خلال اليومين الماضيين، في حين يبذل وجهاء اللواء جهود مكثفة لثني الشباب عن النزول للشارع والاصطدام مرة أخرى مع قوات الدرك.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت اليوم 3 أشخاص جدد من أبناء الرمثا على خلفية الأحداث، مما سينذر بمزيد من التصعيد بين أهالي الرمثا، داعيا الحكومة إلى وقف التوقيفات وأي شخص يثبت تورطه يتم تحويله للقضاء.