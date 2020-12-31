“وعي”.. ورشات تدريبية للشباب يطلقها مختبر زعل وخضرة للفنون

أحمد الشوابكة

عمان- أطلق مختبر زعل وخضرة للفنون الإبداعية بإدارة المخرج حسن سبايلة والمخرجة رانيا اسماعيل مشروع “وعي” في محافظة الزرقاء، عبر ورشات عمل تدريبية للشباب لتطوير قدراتهم التمثيلية والمشاركة بفاعلية في قضايا مجتمعاتهم الهامة، وتنمية مهارات الذكاء الانفعالي بأبعاده المختلفة المبنية على منهج دانييل جولمان، لزيادة المعرفة بالذات وبالآخرين.

وبحسب السبايلة وإسماعيل، فإن “وعي” يهدف إلى تمكين الشباب والشابات في المجتمعات المحلية من المشاركة في محاربة العنف بكل أشكاله، وبخاصة في زمن فيروس الكورونا، ومحاربة التطرف والارهاب من خلال المسرح التفاعلي، والعمل لإشراك أصحاب القرار لتعزيز ثقافة نبذ العنف، ومكافحة خطاب الكراهية والتنمر عبر الانترنت، وتسليط الضوء على أسباب مخاطر التجنيد الالكتروني من خلال استخدام المسرح التفاعلي للتعبير عن آرائهم، وتفعيل الحوار التفاعلي مع أصحاب القرار، لإشراك الشباب في المناقشات العامة، وتبني القضايا المهمة في المجتمع.

وأضافا ان هذا المشروع سينفذ في 6 محافظات هي: (الزرقاء، إربد، المفرق، الكرك، شرق عمان، ومعان).

وكانت محافظة الزرقاء المرحلة الأولى التي تنفذ فيها أعمال المشروع “وعي” بمشاركة (13) شابا وشابة بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد سبايلة وإسماعيل أنه سيتم استخدام تدريبات معينة لتطوير العقل والجسد معاً، وصقل أدوات الممثل المسرحي، كتمارين الإحماء والتنفس والاسترخاء واللياقة والتركيز وقوة الملاحظة والتواصل والنطق وتمارين الانفعالات والتنفيس، والارتجال وحل المشكلات، إضافة إلى العديد من التمارين المهمة، مشيرين إلى أن التدريبات تضم العديد من المختصين والمخرجين المسرحيين، ومؤلفي موسيقى، ومهندسي ديكور، ومصممي جرافيك، ومهندسي صوت وإضاءة ومديري إنتاج.

وتم توقيع ميثاق المحبة بين جميع المشاركين في هذا المشروع للالتزام والاحترام والسرية وعدم اطلاق الاحكام، والالتزام بقانون الدفاع وبقواعد السلامة العامة والتباعد والتعقيم.