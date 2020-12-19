وفاء الخضراء: الاستثمار في الإنسان طريقنا نحو بناء الأوطان

عمان-الغد- قالت العميدة السابقة في الجامعة الأميركية في مادبا، الدكتورة وفاء الخضراء، إن ثلاثة عوامل تصنع لحظات تاريخية ومصيرية في حياة الفرد وهي المكان والزمان والأشخاص الملهِمين وكيف تشكل هذه العوامل الفرد.

جاء ذلك ضمن جلسة في حملة قادة الأعمال التي تنفذها مؤسسة إنجاز للعام الثالث عشر على التوالي.

وأشارت الخضراء، العضو في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعضو سابق في المجلس التنفيذي للمركز الوطني لتطوير المناهج، وكاتبة المقالات في صحف يومية، إلى أنها ستستغل هذه الفرصة للحديث عن مجموعة نساء مررن في حياتها، وكن قياديات يصنعن بطولات لأسرهن ولمجتمعاتهن وللأسف غفلت المجتمعات عن سرد قصصهن وأثرهن الكبير لأنهن يعملن بصمت.

“هن كن ملهماتي.. عندما كنت في المرحلة الابتدائية، سكنت في إربد بشارع الحصن، كان لدى أم قاسم في الحي بئر كبيرة وأتاحت مياهها للجميع، لكنّ رجاءها كان أن يأخذ الجميع حاجته فقط، حتى يتسنى مشاركة الجميع لمياه البئر”، تقول الخضراء. ألهمتني أم قاسم أن أتحمل مسؤوليتي الاجتماعية وأمد يد العون للآخرين ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

تشير الخضراء، إلى أنها كانت أصغر عميدة سناً في الجامعات الأردنية؛ حيث تبوأت أول منصب في العام 2008، وهذا ما حملها مسؤولية كبيرة لتكريس وقتها للأبحاث والعمل والتشبيك المجتمعي والتطوعي. فالتغيير المؤثر، كما تقول، هو الذي ينبثق عن دراسات معمقة وبحوث ناضجة تتيح التشخيص الدقيق للمشكلات وسبر غور مسبباتها، ثم تنظيم الفرق للعمل على إحداث الإصلاح والتغيير المنشودين.

من بعض دراساتها، ترى أن أي مشكلة في التعليم الابتدائي تخلق مشاكل في عادات التفكير والسلوكيات عند الطلبة، فالتمييز ضد النساء والفتيات، والذي يصل في بعض الحالات إلى حد التهميش والإقصاء، قد يكون مردة ذلك التعليم الأولي في المنزل والمجتمع والمدرسة.

في أحد تقاريرها، تبين أن الكتب المدرسية فُرغت من تناول قصص لسيدات رياديات وحكيمات وقائدات في تراثنا الإسلامي والعربي، مستنكرة الإبادة الرمزية للنساء والفتيات في سرديات التاريخ الرسمي.

هذا يستدعي وجود تمثيل عادل للنساء والفتيات في الكتب المدرسية من محتوى ولغة، فعدالة التمثيل في الكتب المدرسية تخلق عدالة ذهنية وسلوكا عند الطلبة يناهض كل أشكال الإقصاء والتهميش.

وتعود الخضراء إلى قصص النساء الملهمات ومنها قصة لـ”زهرة في قرية من قرانا، قررت بعد وفاة زوجها أن تركز على حياة عائلتها فكانت عاملة في طاقم النظافة في إحدى المدارس، وتصنع الجميد لتعيل أبناءها خصوصا ابنها صاحب الإعاقة الحركية، فتحمله وتسير به لأكثر من 900 متر، لأجل أن يتعلم. اليوم حصل على شهادة عليا في القانون”.

وفي قصة خاصة بها، كانت أم زوجها، وهي إنسانة غيرت من فهمها للحياة وللوطن. فكانت تجلس حماتها مع أولادها وهم صغار السن، لتحدثهم عن قرى الأردن وفلسطين فتتحدث عن عادات القرى وتقاليدهم وعلاقاتهم في تكافلهم لتبقي هذا التراث في الموروث الفكري لأحفادها. “حتى لو دمر الكيان الصهيوني بعض القرى الفلسطينية وحاول محوها، ستبقى هذه القرى صامدة في ذاكرتنا وفي توارثنا لهذا الأرث”، تقول الخضراء.

وتحدثت الخضراء أن هناك بحثا تحت الإعداد يتحدث عن الفاقد التعليمي والاجتماعي والنفسي لبعض طلبة الجامعات ومنهم الطلبة ذوو الإعاقة بسبب “التعليم/التعلم” عن بعد. وأيضا عن تحديات المرحلة بسبب إصرار بعض الجامعات على إبقاء التخصصات المشبعة في سوق العمل ضمن تخصصاتها الحالية، وبعض هذه التخصصات ستندثر وتنقرض قريبا من سوق العمل ومن المجتمعات ككل. لذلك، على الطلبة الاعتماد على النفس في أن يطالبوا بتخصصات جديدة تفتح آفاقا ريادية جديدة في سوق العمل وفي القطاعات المختلفة.

تقول “أتمنى لكل طلبة العلم أن يتمكنوا من الحصول على حقهم الإنساني في تعلم نوعي. فكل لحظة في دور العلم يجب أن تكون نافذة تفتح فرص كبيرة للإنتاجية العالية للأفراد وتنعكس إيجابيا عليهم وعلى عائلاتهم وعلى المجتمع”.

وقدمت الخضراء مجموعة من النصائح، منها “أن نحب المكان الذي نعيش فيه ونحترمه ونعمل لأجله، فالعطاء هو أفضل شيء يمكن أن نقوم به. وأن نتمكن من أن نتعلم من انتقادات الناس لنا بثقة ورحابة صدر إذا كان الانتقاد مسؤولا وحكيما وحتى لو كان جارحا”، لافتة إلى أن “الفشل هو أفضل فرصة للتعلم والتطور وتحويل التحديات إلى فرص مثرية”.

وتعطي مثالا على الإصرار والعزيمة في مقاومة الصعاب “والدي وجدي وأمي الحنونة ساعدوني لأكون كما أنا اليوم، وقبل ستة أعوام فقدت والدي، دخلت في يأس وحزن عميقين، وكان لدي حلان، إما أن أغرق في الحزن واليأس، أو أستوعب هذا الحزن، وأتعامل معه لأمضي في مسيرتي ومسؤوليتي المجتمعية”.

ونصحت الطالبات بقولها: “تنتصر الإنسانية عندما نحب للآخرين، ما نحبه لأنفسنا وعندما نجعل من الأوطان بيوت أمان وإنتاج وإبداع… اجعلوا من المثابرة والأمل والطموح وجدية العمل وإتقانه رفاق دربكن”.

يذكر أن حملة قادة الأعمال هي أحد برامج مؤسسة “إنجاز” التي أطلقتها العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها “إنجاز” للعام الثالث عشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة هذا العام بالتعاون مع مشروع دعم الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن LEAP التابع للحكومة الكندية، وبشراكة إعلامية مع صحيفة الغد وراديو هلا.