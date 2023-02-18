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وفاة أتسو لاعب تشيلسي السابق في زلزال تركيا

5:35 م2023-02-18
وفاة أتسو لاعب تشيلسي السابق في زلزال تركيا
وفاة أتسو لاعب تشيلسي السابق في زلزال تركيا

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أعلن مراد أوزونمهمت وكيل أعمال الغاني كريستيان أتسو جناح نادي تشيلسي السابق، وفاة اللاعب خلال الزلزال الذي ضرب تركيا.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فقد أعلن وكيل أعمال كريستيان أتسو، انتشال جثة اللاعب الغاني بعد مرور 13 يوما على الزلزال المدمر.

وسبق أن لعب أتسو، البالغ من العمر 31 عامًا، لأندية بورتو وريو آفي وتشيلسي وفيتيسه وإيفرتون وبورنموث ومالاجا ونيوكاسل يونايتد، ويمتلك تجربة عربية وحيدة مع نادي الرائد السعودي في الموسم الماضي، قبل انتقاله هذا الموسم إلى هاتاي سبور.

وسجلت الأراضي التركية 422 هزة ارتدادية، بعد الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وحصد الكثير من الأرواح مع وقوع حصيلة هائلة من الضحايا. (كورة)

5:35 م2023-02-18
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