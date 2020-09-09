وفاة أحد مرتبات الأمن العام بإطلاق النار عليه من صاحب اسبقيات

اربد – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان احد الاشخاص من ذوي الاسبقيات اقدم مساء الأربعاء، وعلى اثر خلافات شخصية سابقة على اطلاق عيارات نارية باتجاه ( احد مرتبات الأمن العام باجازته الرسمية ) في مدينه اربد ونتج عنها اصابته بعيار ناري وما لبث ان فارق الحياة .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحديد هوية مطلق النار وبوشر البحث عنه .