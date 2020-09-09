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وفاة أحد مرتبات الأمن العام بإطلاق النار عليه من صاحب اسبقيات

منذ ساعتين
اطلاق نار -مسدس

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اربد – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان احد الاشخاص من ذوي الاسبقيات اقدم مساء الأربعاء، وعلى اثر خلافات شخصية سابقة على اطلاق عيارات نارية باتجاه ( احد مرتبات الأمن العام باجازته الرسمية ) في مدينه اربد ونتج عنها اصابته بعيار ناري وما لبث ان فارق الحياة .
واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحديد هوية مطلق النار وبوشر البحث عنه .

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