وفاة أردني دهسا في السعودية.. و”الخارجية” تتابع

عمان-الغد- قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بأن الوزارة تتابع حادث وفاة مواطن أردني في منطقة وادي الدواسر في المملكة العربية السعودية نتيجة حادث دهس.

وأوضح القضاة بأن مركز العمليات والسفارة الأردنية في الرياض يتابعان مع السلطات السعودية المختصة التحقيقات بالحادث المؤسف، والبحث عن الفاعل الذي لاذ بالفرار.

كما وقامت الوزارة بتقديم المساعدة اللازمة لذوي المتوفى لتسهيل مهمة سفرهم إلى السعودية بالسرعة الممكنة.

ومن جانبها بدأت السفارة الاردنية بالرياض باتخاذ الاجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان الى الاْردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم.

وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.