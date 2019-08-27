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وفاة أردني دهسه مجهول في الكويت

منذ 4 ساعات

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عمان- الغد- قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة إن الوزارة تتابع حادث وفاة مواطن أردني مقيم في الكويت.

وأوضح القضاة بأن مركز العمليات والسفارة الأردنية في الكويت باشرت بإجراءات دفن الجثمان في الكويت، بناء على طلب ذويه، حيث تبين أن الوفاة نجمت عن تعرضه لحادث دهس من قبل مجهول.

واكد مدير العمليات بان سفارتنا بالكويت تتابع مع السلطات الكويتيه المختصة التحقيقات بالحادث للتوصل الى الفاعل بالسرعة الممكنة.

وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة المتوفي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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