وفاة أصغر مشجعي النادي الفيصلي تكتسح “السوشال ميديا”

إسلام البدارنة

عمان – خيم الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة الطفل راكان طلب أحدوش القيسي.

ويذكر أن القيسي أحد أصغر مشجعي النادي الفيصلي، وأكثرهم عشقاً “للزعيم”.

واكتسحت صورة الطفل القيسي صفحات التواصل الإجتماعي، معلنين فيها وفاة أحد ألطف المشجعين للنادي الفيصلي.

ولم يذكر الناشطون سبب وفاة الطفل راكان القيسي، واكتفوا بالترحم عليه ونقل التعازي الحارة لذوي الطفل.

ونعت العديد من المواقع الداعمة والمشجعة للنادي الفيصلي الطفل راكان.

ورصدت “الغد” بعض المنشورات التي علقت على وفاة الطفل راكان القيسي.

وصف “محمود” الطفل القيسي بـ”إبن المدرج الفيصلاوي” .. ونعى الطفل عبر صفحته على موقع فيسبوك الخاص به.

ونشرت أحد الصفحات المشجعة للنادي الفيصلي، صورة الطفل بين مشجعي الفيصلي وكتبت “الطفل الفيصلاوي راكان القيسي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلق موقع “أخبار الفيصلي” على خبر وفاة الطفل، “الطفل الفيصلاوي راكان القيسي في ذمة الله”.

وكتب “أحمد” عبر صفحته على الفيسبوك، الله يصبر قلب أبوك وأمك وأهلك”.