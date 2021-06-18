وفاة أيقونة التراث المعاني “أبو خالد”

معان – توفي فجر الجمعة رئيس فرقة معان للفنون الشعبية الأسبق الحاج عبدالرحمن الخطيب والملقب بـ “أبو خالد المعاني” إثر وعكة صحية .

“عبد الرحمن الخطيب أو أبو خالد المعاني” هو من مؤسسي فرقة معان للفنون الشعبية عام 1981 ويحظى بشهرة واسعة في الأردن والذي يعد الأيقونة المعانية والأردنية حيث كان له عدة أنشطة على الصعيد التطوعي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة “أبو خالد”

الفنان الأردني عبدالرحمن الخطيب "أبو خالد المعاني" قائد فرقة معان للفولكلور الشعبي في ذمة الله. أبو خالد كان أردنيًا معانيًا نشر الدبكة المعانية الجميلة في الوطن وخارج الوطن. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله. pic.twitter.com/sCQY8qhPec — 🇯🇴 أُسَيّدْ (@ossaydrababah18) June 17, 2021

انتقل الى رحمة الله تعالى الرمز المعاني الأصيل الحاج

عبدالرحمن الخطيب ابوخالد إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/hsP2Pjhpcz — Yazeed AL-naimat🇯🇴 (@yazeed_naimat) June 17, 2021

وزير الثقافة ينعى عبد الرحمن الخطيب

نعى وزير الثقافة الأردني علي العايد اليوم مؤسس فرقة معان للفنون الشعبية عبد الرحمن الخطيب المعروف ب “ابو خالد المعاني” الذي انتقل الى رحمته تعالى صباح الجمعة عن عمر 69 عاما.

وقال العايد في بيان صحفي للوزارة إن الفقيد كان أحد من أعلام التراث الشعبي، وله حضوره المتميز من خلال الفرقة في شتى المناسبات الوطنية والمهرجانات العربية، وكما عرف عنه خفة الظل، وحضوره البهي على المسرح، و حماس ه للأغنية الأردنية النابعة من التراث الأردني الأصيل ولا سيما تراث الجنوب وتحديدا التراث الذي تتميز به محافظة معان.