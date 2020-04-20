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وفاة اردني في الإمارات بفيروس كورونا المستجد

منذ ساعة واحدة

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عمان – أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن وفاة مواطن أردني في الإمارات اليوم الاثنين نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
واشار الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إلى ان المتوفى أدخل للمسشفى منذ 10 أيام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكانت القنصلية الأردنية تتابع المصاب إلا أن حالته الصحية تدهورت أخيراً، ما ادى إلى وفاته، معربا عن تعازيه لاهل المتوفى.(بترا)

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