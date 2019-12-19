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وفاة الإعلامي أحمد المبيضين بحادث سير

منذ 3 ساعات

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عمان-الغد– توفي الزميل الإعلامي أحمد المبيضين إثر حادث تصادم بحاجز اسمنتي وقع فجر الخميس، في شارع صرح الشهيد باتجاه دوار المشاغل، بمنطقة طبربور.

ويذكر أن الحادث وقع فجرا وتم نقله إلى مستشفى الأمير حمزة، في حين توفي المبيضين مساء الخميس متأثرا بجراحه.

وسيتم تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة ظهر الجمعة من مسجد مقبرة سحاب ، إلى مثواه الاخير في نفس المقبرة .
وتقبل التعازي لمدة 3 أيام بعد صلاة العصر “باستثناء اليوم الاول”للرجال في جمعية أبناء الجنوب في حي المنارة – الشارع العريض ، وللنساء في منزل والد الفقيد – قرب حديقة الشهيد ، بجبل المنارة .


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