وفاة الاسترالي بوب بريت مدرب بوريس بيكر السابق

ملبورن – أعلنت رابطة لاعبي كرة المضرب وفاة الاسترالي بوب بريت المدرب السابق للنجم الالماني بوريس بيكر عن عمر 67 عاما الاربعاء لمعاناته من مرض السرطان.

واشرف بريت على تدريب بيكر من تشرين الثاني/نوفمبر 1987 الى كانون الثاني/يناير 1991 وقد شهدت هذه الفترة تتويج الالماني ببطولتي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عام 1989. وتوجت العلاقة بين الاثنين باحتلال بيكر المركز الاول في التصنيف العالمي وتحديدا في 28 كانون الثاني/يناير عام 1991.

وعلى العموم، اسفرت الشراكة بين الاثنين 18 لقبا في الدورات والبطولات الكبرى.

كما اشرف بريت على لاعبين آخرين تألقوا في ملاعب الكرة الصفراء واحرزوا لقبا كبيرا في بطولات الغراند سلام امثال الجنوب افريقي يوهان كريك، الكرواتي غوران ايفانيسيفيتش ومؤخرا مواطن الاخير مارين تشيليتش، كما ألهم العديد من المدربين ايضا وابرزهم الفرنسي باتريك موراتوغلو مدرب الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

وقال موراتوغلو بعد تلقيه خبر وفاة بريت “انا حزين للغاية لوفاة بوب بريت الذي تعاونت معه على مدى 6 سنوات وتعلمت منه الكثير في بداية مسيرتي التدريبية. انه احد افضل المدربين الذين التقيتهم. ارقد بسلام”. (أ ف ب)