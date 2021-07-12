وفاة الباحثة حياة حويك عطية في القاهرة

الغد- توفيت الباحثة والكاتبة حياة الحويك عطية، فجر اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، بعد حياة حافلة بالعطاء، ومسيرة أثرت خلالها المكتبة العربية، إضافة للكم الهائل من مقالاتها السياسية والثقافية في مختلف المنشورات العربية.

وعملت مؤلفة كتاب “اكتشاف الوطن – الأردن” في عدد من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، كما درّست لإعلام في جامعة البتراء الأردنية، وعرفت بدفاعها عن القضايا الوطنية العربية وحرصها على نصرة القضية الفلسطينية.

وقدّمت الإعلامية الراحلة الحويك عطية للمكتبة العربية عدة مؤلفات فى أدب الرحلات والمسرح والرواية والنقد، فيما ترجمت أعمال أخرى بينها ترجمة الرواية الفلسفية “عالم صوفي”.

(وكالات)