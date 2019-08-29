وفاة الباراغوياني نيكولاس ليوز أبرز عناصر “فيفاغيت”

اسونسيون – توفي الباراغوياني نيكولاس ليوز، الرئيس السابق لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم والملاحق من القضاء الأميركي في قضايا فساد كبرى، الاربعاء عن 90 عاما في عيادة في أسونسيون، بحسب ما علمت “فرانس برس” من مصادر طبية.

وكان ليوز، الذي ترأس اتحاد “كونميبول” بين العامين 1986 و2013 ملاحقا بمذكرة اعتقال دولية منذ العام 2015 اصدرها القضاء الأميركي بسبب “رابط غير مشروع مع عصابات منظمة، احتيال وغسيل أموال”، وكانت اجراءات تسليمه لا تزال جارية أمام القضاء في الباراغواي.

A los 90 años, murió Nicolás Leoz en Paraguay. Leoz fue el presidente de la Conmebol entre 1986 y 2013. Fue el dirigente que más tiempo ocupó el cargo. Bajo su gestión, aparecieron nuevas competencias como la Supercopa, la Recopa, la Mercosur y la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/4eDIsKxfp9 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2019

واتهم الشخصية البارزة في الباراغواي بتلقي رشى مقابل منح حقوق نقل تلفزيوني لمسابقات ينظمها الاتحاد القاري على غرار كوبا اميركا، وذلك نتيجة قضايا فساد هزت الاتحاد الدولي (فيفا) منذ العام 2015 وباتت تعرف بـ “فيفاغيت”.

ويتهم نائب رئيس فيفا السابق والرجل القوي في المنظمة التي رئسها السويسري جوزيف بلاتر الموقوف ايضا لقضايا فساد، بتلقي رشى للتصويت لروسيا (2018) وقطر (2022) لاستضافة كأس العالم في كرة القدم على حساب انجلترا وروسيا.

وتوفي ليوز الذي كان قيد الاقامة الجبرية متأثرا بنوبة قلبية وفقا لما ذكرته يومية “أ ب س كولور”. (أ ف ب)