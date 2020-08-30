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وفاة “الرباع” عادل العابودي اثر نوبة قلبية حادة

منذ ساعتين

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عمان – الغد – ووري الثرى قبل قليل، جثمان لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال عادل وجيه العابودي، من مقبرة ام نواره، حيث كان الراحل العابودي قد انتقل الى رحمة الله تعالى في وقت متأخر من ليلة أمس اثر نوبة قلبية حادة.

ويعتبر العابودي من الرباعين الصاعدين، حيث مثل المنتخب الوطني ومنتخب الامن العام في العديد من الاستحقاقات العربية، وحقق العديد من الانجازات ابرزها الميدالية الذهبية لبطولة غرب آسيا والتي اقيمت في الامارات، وحقق العديد من اليداليات في بطولات الشباب والناشئين والرجال.

والراحل العابودي هو ابن لاعب المنتخب الوطني سابقا وجيه العابودي.

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