الموت يغيب الزميل صالح عربيات





عمان – الغد – غيب الموت مساء الثلاثاء، الكاتب الصحفي في “الغد” الزميل صالح عبد الكريم عربيات، عن 40 عاما، بعد عارض مرضي مفاجئ.

ونعت أسرة الغد زميلهم الراحل، والذي انضم إلى الصحيفة كاتبا لمقالين أسبوعيا منذ عدة أعوام.

وقد نعى الناشر محمد عليان، ورئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد المومني، ورئيس التحرير مكرم الطراونة، الزميل عربيات، معتبرين أن رحيله خسارة كبيرة لـ”الغد”، وللصحافة المحلية والعربية.

ولفتوا إلى مقاله الذي دأب على كتابته في “الغد” منذ سنوات، والذي تميز فيه بالسخرية، وبنى من خلاله قاعدة كبيرة من القراء والمتابعين الذين رأوا في كتابته هوية خاصة، وصوتا مختلفا.

وأصيب الجسم الصحفي والإعلامي في الأردن بصدمة كبيرة عقب الإعلان عن وفاة عربيات. ونعى صحفيون زميلهم، مستذكرين أنه ظل منحازا إلى هموم الناس، ويكتب عن آمالهم وأوجاعهم.

وبينوا أنه وبرحيل عربيات فقدت الساحة صوتا صادقا ظل متشبثا بالحقيقة حتى آخر مقالاته، لافتين أن هذا الرحيل يعني “غياب الابتسامة الساخرة عن الكتابة اليومية”.

وعربيات كاتب مقال، انحاز إلى السخرية كفن كتابي، ليلج من خلاله كثيرا من المسكوت عنه، وينتقد كثيرا من الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من غير أن يخشى في تلك الكتابة لومة لائم.