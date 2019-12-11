وفاة الزميل جهاد جبارة

عمان – الغد- توفي اليوم الاربعاء الكاتب والباحث الزميل جهاد جبارة بعد صراع مع المرض.

ونعى وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي الكاتب والباحث الأردني جهاد جبارة، مشيرا إلى أن رحيله جاء خسارة للمشهد الإبداعي الأردني، خاصة وان جبارة كان واحدا من الباحثين المهمين والكتّاب المخلصين للوطن، حيث وثق بجهوده الكبيرة للمواقع التاريخية والمعالم الحضارية في الأردن مستخدما جميع الأساليب المتاحة، بالصورة والحرف واللقطة، وترك لنا إرثا طيبا يستحق عليه جزيل الثناء، فكتبه ستبقى مرجعا أصيلا للباحثين والمعنيين، وخاصة كتابه “صهيل الصحراء” وكتاب “وجوه الطين” وغيرها.

وأضاف الطويسي أن رحيل جبارة الذي جاب الصحراء الأردنية وتتبع تاريخ أهلها واستعرض إبداعاتهم ومنجزاتهم الحضارية التي كتبوها بالحروف الأولى يعد خسارة للمشهد الثقافي الأردني، وإننا إذ ننعاه فإننا نضرع إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته.