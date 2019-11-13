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وفاة السفير الأردني في الجزائر أحمد جرادات

منذ ساعتين

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عمان- الغد- نعى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وأمين عام الوزارة السفيرة سجا المجالي وموظفو الوزارة زميلهم المغفور له بإذن الله السفير الأردني في الجزائر  أحمد جرادات والذي وافته المنية في الجزائر اثر عارض صحي طارئ .

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص وصادق تعازيها لأهله وذويه وزملائه جراء هذا المصاب الجلل وتستذكر مناقبه الكريمة وصفاته النبيلة وما تميز به من خلق رفيع وتفان واخلاص في عمله لخدمة وطنه ومليكه، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهمنا جميعا وذويه جميل الصبر والسلوان إنه نعم المولى ونعم النصير .

يذكر بأن للمرحوم سجلا حافلا بالعطاء اثناء مسيرة عمله في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حيث إلتحق بالعمل في الوزارة كملحق دبلوماسي في عام 1982 ومن ثم عمل دبلوماسياً في العديد من البعثات الاردنية في الخارج وهي بكين، مسقط، طرابلس، صنعاء، القاهرة كما عمل سفيراً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى كل من اليمن والجزائر .

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