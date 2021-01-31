وفاة السياسي اللبناني ميشال المر متأثراً بإصابته بكورونا

بيروت- توفي الأحد السياسي اللبناني البارز والوزير السابق، النائب ميشال المر متأثراً بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 89 عاماً بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ويعد المر سياسياَ مخضرماً وأحد أركان الهيمنة السورية السابقة على لبنان، وشغل عدّة حقائب وزارية منها الدفاع والداخلية خلال التسعينيات بعد انتهاء الحرب الأهلية(1975-1990).وكان جزءاً من الحكومات التي ترأسها رفيق الحريري، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن “النائب ميشال المر توفّي الأحد عن عمر يناهز 89 عاماً جراء إصابته بفيروس كورونا”.

وينحدر المر من قرية صغيرة في منطقة المتن شمال شرق بيروت، وهو من مواليد عام 1932، وانتخب عدة مرات ممثلاً في البرلمان لهذه المنطقة ذات الأغلبية المسيحية. كما سبق وأن تحالف مع التكتل البرلماني لميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي.

ونجا المر عام 1991 من محاولة اغتيال، أدين بها قائد القوات اللبنانية سمير جعجع، والذي صدر بحقّه عدة أحكام سجن مؤبدة، أحدها بسبب إدانته بمحاولة الاغتيال هذه.

وكان يفترض أن يترأس المر الوفد اللبناني الذي كان سيقود المفاوضات مع إسرائيل قبيل انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.

وورث بعد ذلك نجله الياس، صهر الرئيس السابق إميل لحود الذي عُرف بقربه من دمشق، الدور السياسي للعائلة، وأصبح وزيراً للداخلية ثم للدفاع. (أ ف ب)