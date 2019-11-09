وفاة الشاعر الأردني نايف أبو عبيد

أحمد التميمي

إربد – توفي الشاعر الأردني نايف أبو عبيد، صباح اليوم السبت، في مدينة إربد عن عمر يناهز 84 سنة.

وسيوارى جثمان ابو عبيد الى مثواه الاخير بعد الصلاة عليه بمسجد صدام في مدينة الحصن بعد صلاة عصر غدا الاحد.

وُلد نايف سليم محمود أبو عبيد يوم 15/4/1935 في الحصن/ إربد، تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الحصن، وأنهى الثانوية في مدرسة إربد الثانوية للبنين سنة 1953، ثم حصل على شهادة الليسانس في الأدب العربي من جامعة بيروت العربية سنة 1973، وشهادة دبلوم الدراسات العليا في الآداب من جامعة القديس يوسف/ بيروت سنة 1974، ثم شهادة الدبلوم في الإدارة والتسويق من المعهد التعاوني الدولي/ جامعة “وسكنسون” بالولايات المتحدة الأميركية.

عمل مدرّساً في مدرسة حوارة الابتدائية (1954)، وفي مجال الإرشاد الريفي في جمعية “الكويكرز” (1955-1956)، وفي مؤسسة الشرق الأدنى (1956-1958)، ثم عمل في وزارة الشؤون الاجتماعية/ دائرة الإرشاد التعاوني (1958-1960)، وفي الاتحاد التعاوني المركزي الأردني (1958-1968)، وأصبح مديراً للسوق المركزية في بلدية إربد ومساعداً إدارياً في الوقت نفسه (1968-1978). وعمل بعد ذلك في الإذاعة الأردنية (1978-1984)، ثم اتجه إلى الأعمال الحرة.

مُنح وسام الاستقلال من الدرجة الثانية من الديوان الملكي، لتميُّزه الشعري.

وهو عضو في رابطة الكتّاب الأردنيين.

أعماله الأدبية:

“أغنيات للأرض”، شعر، جمعية عمّال المطابع التعاونية، عمّان، 1960.

“هُرجة وحكايا ليل”، شعر شعبي، مطبعة الجمعية العلمية الملكية، عمّان، 1976.

“ديوان قريتنا”، شعر شبي، دائرة الثقافة والفنون، عمّان، 1984.

“قال الراوي”، شعر شعبي، دار ابن رشد، عمّان، 1986.

“أرجوان العمر”، شعر، عمّان، 1989.

“سلام عليه.. سلام عليها”، شعر، دار أزمنة، عمّان، 1994.

“نشيج القوافي”، شعر، أمانة عمّان الكبرى، عمّان، 2002.

“الأعمال الكاملة”، وزارة الثقافة، عمّان، 2007.