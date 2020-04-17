وفاة الشاعر عيد النسور

عمان- الغد- نعى وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي الشاعر عيد النسور، مستذكراً ما قدّمه الراحل من جهود في الشأن الثقافي، كرئيس لرابطة الكتاب الأردنيين فرع السلط، ومن خلال حضوره الدائم في أنشطة الوزارة وبرامجها وتظاهراتها الثقافية والإبداعيّة.

وأعرب الطويسي في بيان صحفي، عن خسارة الوسط الثقافي لرحيل شاعر مبدع ونقابي له حضور كبير، عمل مع زملائه في محافظة السلط على خدمة المشهد الثقافي وتبني الكثير من المواهب الإبداعية، مثلما كان له إسهامه الواضح في ما ترك من إبداعات شعريّة غلفها إحساسه المرهف وشاعريته العالية التي حملتها دواوينه المميزة، إضافةً إلى حضوره الدائم مع شعراء مهرجان جرش للثقافة والفنون، وغيره من المهرجانات المحلية والعربية. وقال الطويسي: باسمي وباسم كافة الزملاء في وزارة الثقافة نعزي رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب العرب وأسرة الفقيد وكل الهيئات الثقافية وأصدقائه من الكتاب والشعراء والمبدعين.

يشار إلى أنّ النسور، اللافت نقدياً بما حملته دواوينه من مشهديات وصور رمزية ووجدانيات وطنية وانشغال بالحلم الفلسطيني، هو من مواليد 1946، عمل رئيساً للجنة الثقافية في نادي السلط الثقافي الرياضي، والمنسق العام للسلط مدينة الثقافة الأردنية، وكان عضواً في أكثر من مؤسسة مجتمع مدني، إضافةً لعضويته في منتدى السلط الثقافي، ومن دواوينه: “أخيلة”، “أنا والخزامى”، “شراك الصقيع”، و”ومضات”.