وفاة الصحفي والكاتب تيسير النجار

عمان – الغد- انتقل الى رحمته تعالى ليلة الخميس/الجمعة الصحفي والكاتب تيسير النجار عن 46 عاما.

وأعلن مقربون من النجار، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفاته بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان آخر ما كتبه الزميل النجار على صفحته الفيسبوك أنه مريض جداً طالباً من الله الشفاء والعافية.

وعمل النجار في صحيفة الدستور الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية “بترا” ومحررا في مواقع عربية، إضافة إلى عضويته في نقابة الصحفيين ورابطة الكتاب الأردنيين.

وكانت “المحكمة الاتحادية العليا” في الإمارات بـ 2017 أدانت النجار بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب قضية صنفت ضمن اختصاص أمن الدولة.