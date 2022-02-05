وفاة الطفل ريان – فيديو

أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان، بعد سقوطه في بئر بالقرب من منزل عائلته في مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وبحسب البيان الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أجرى جلالة الملك محمد السادس، اتصالاً هاتفياً مع والد الطفل خالد اورام، ووالدته وسيمة خرشيش، إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل.

وجاء في البيان، أن الملك محمد السادس، أعرب بهذه المناسبة المحزنة، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه.

وقال البيان، إن الملك تابع عن كثب تطورات هذا الحادث المأساوي، وأصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضياً.

وعبّر ملك المغرب، عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات المختصة والفعاليات المختلفة لإنقاذ الطفل، وكذلك التضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.

وكانت فرق الإنقاذ تمكنت في وقت سابق، السبت، من إنقاذ الطفل ريان بعد خمسة أيام من بقائه عالقاً على عمق 32 متراً في البئر الذي سقط فيه يوم الثلاثاء الماضي. -(بترا)