القاهرة – أعلن نقيب الممثلين المصريين الدكتور أشرف زكي اليوم الثلاثاء، وفاة الفنانة نادية لطفي عن عمر يناهز 83 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونادية لطفي ممثلة مصرية، من مواليد حي عابدين بالقاهرة في الثالث من كانون الثاني عام 1937، واسمها الحقيقي “بولا محمد لطفي شفيق”، وقفت على مسرح المدرسة في العاشرة من عمرها لتواجه الجمهور لأول مرة، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، ومارست العديد من الهوايات كان أولها الرسم، ثم انتقلت منه إلى التصوير الفوتوغرافي والكتابة، إلى أن عادت إلى موهبتها بالتمثيل حين اكتشفها المخرج (رمسيس نجيب) ورأى فيها بطلة فيلمه الجديد “سلطان ” مع النجم فريد شوقي عام 1958.

تزوجت نادية من جارها الضابط البحري، وشاركت بالعمل السياسي لجانب عملها الفني، ومن أهم أعمالها الفنية: (الناصر صلاح الدين، السبع بنات، الخطايا، أبي فوق الشجرة، والمومياء). وقدمت عملا تلفازيا واحداً وهو ” ناس ولاد ناس” وعملا مسرحيا واحداً وهو “بمبة كشر “، وكان لها نشاط ملحوظ في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين.

يذكر ان الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرا، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات. -(بترا)