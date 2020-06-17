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وفاة القط “بوب” بطل سلسلة كتب صدرت بأكثر من 40 لغة

منذ 3 ساعات
غير القط بوب حياة المشرد
غير القط بوب حياة المشرد

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مات القط “بوب”، الذي كان مصدر إلهام لسلسلة من الكتب وفيلمين، عن 14 عاما.

وكان جيمس بوين قد رأى بوب للمرة الأولى عام 2007، حين كان يحاول التخلص من الإدمان على المخدرات، حيث وجد القط متروكا ومجروحا فقرر الاعتناء به.

وبدأ يصطحب القط في تجواله.

ثم ألف كتابا عن علاقته بالقط بوب انتشر بشكل كبير، وتحول إلى فيلم شارك فيه القط “بوب” عام 2016.

ونًشر الكتاب بعنوان “قط ضال اسمه بوب: كيف أنقذ حياتي؟”عام 2012، ثم صدرت خمسة كتب أخرى بأكثر من 40 لغة.

وأنتج فيلم ثان بعنوان “هدية من بوب”، مستوحى من القط نفسه، وسيبدأ عرضه في وقت لاحق من العام الحالي.

ويعتبر بوين القط ذا فضل في تماثله للشفاء من الإدمان.

وقال: “بهذه البساطة، منحني أكثر بكثير من مجرد الصحبة. فوجوده إلى جانبي ساعدني على أن أجد طريقي وهدفي اللذين كنت أفتقدهما في حياتي “.

وأضاف: “التقى القط آلاف الأشخاص، وأثر في الملايين. لم يكن هناك قط مثله ولن يعرف العالم مثيلا له. أحس أن ضوءا قد خبا في حياتي. لن أنساه أبدا”.

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