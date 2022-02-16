وفاة المخرج السينمائي أرنالدو جبر

ساو باولو – توفي أول من أمس عن 81 عاماً المخرج السينمائي والكاتب الصحفي البرازيلي اللبناني الأصل أرنالدو جبر الذي حصلت أفلامه على جوائز في مهرجانات دولية، وأوضحت عائلته أنه فارق الحياة جراء تعرضه لجلطة دماغية.

وكتبت زوجته سوزانا فيلاس بواس عبر إنستغرام “جبر استحال نجمة، ونجلي خسر أباه والبرازيل فقدت برازيلياً عظيماً”.

وكان أرنالدو جبر المولود في ريو دي جانيرو في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1940 جزءاً من حركة “سينما نوفو” (السينما الجديدة)، وهي موجة جديدة في السينما البرازيلية بدأت في ستينات القرن العشرين.

ومن أبرز الممثلين الذين عملوا بإدارة جبر الممثلة الشهيرة سونيا براغا في فيلم “أنا أحبك” الذي عرض ضمن قسم “نظرة ما” في مهرجان كان السينمائي العام 1981.

وشارك اثنان من أفلام جبر الروائية ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان كان، أحدهما العام 1971 ثم (“حدثني عن الحب”). وحصلت بطلة الفيلم الثاني فرناندا توريس على جائزة أفضل ممثلة العام 1986.

أما فيلمه (“كل عري سيعاقَب”) المستوحى من مسرحية شهيرة للكاتب المسرحي نيلسون رودريغيز ففاز بجائزة “الدب الفضي” في مهرجان برلين العام 1973.

كذلك عُرف أرنالدو جبر بأسلوبه اللاذع سواء كمعلق عبر محطة TV Globo التلفزيونية أو ككاتب مقالات في صحيفة O Globo اليومية.

وذكرت الصحيفة في تحية له نشرتها أول من أمس أنه “سعى في أفلامه كما في مقالاته إلى مراقبة المجتمع البرازيلي وفهم مفارقاته وانتقاد جوانب الخبث فيه”.

وكان المخرج البرازيلي الراحل أنهى قبل وقت قصير من تفشي فيروس “كورونا” فيلم (“رغبتي الأخيرة”) في ساو باولو، وهو لم يعرض بعد في دور السينما. -(أ ف ب)