حياتنافنون

وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم

منذ ساعة واحدة

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الغد– أعلنت صحف ووسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، وفاة الفنان المصري الشعبي، شعبان عبد الرحيم، عن عمر ناهز 62 عاما.

وتوفي عبد الرحيم في في مستشفى المعادي العسكري، حسبما ذكرت مواقع وصحف مصرية.
ووفق ما ذكر ت صحيفة  “اليوم السابع”، فإن نجل الفنان شعبان قد أكد للموقع خبر وفاة والده.

وولد الفنان عبد الرحيم في عام 1957 بحي الشرابية في القاهرة، وقدم عددا كبيرا من الأغاني التي حظيت بشعبية كبيرة في العالم العربي، وفي مقدمتها “أنا بكره إسرائيل” و”هبطل السجاير”.

وشارك في بعض الأعمال الدرامية منها فيلم “مواطن ومخبر وحرامي” من إخراج داود عبد السيد و”فلاح في الكونغرس” إخراج فهمي الشرقاوي، إضافة لعدد من المسرحيات مع الممثل سمير غانم، كما كانت له تجربة بمجال تقديم البرامج التلفزيونية.

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