حياتنامنوعات

وفاة المغني الأميركي جو ديفي بفيروس كورونا

منذ ساعتين
المغني الأميركي جو ديفي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن- توفي مغني موسيقى الكانتري جو ديفي الحائز جائزة غرامي بسبب فيروس كورونا المستجد عن 61 عاما.
وجرى الاعلان عن وفاة ديفي على صفحته في “فيسبوك” في منشور أفاد بأنه توفي يوم الأحد “جراء مضاعفات ناتجة عن فيروس كورونا”.
وجاءت وفاته بعد يومين فقط من إعلانه أنه مصاب بالفيروس وأنه يتلقى رعاية طبية.
وهو قال وقتها “أنا وعائلتي نطلب احترام الخصوصية في هذا الوقت. نريد أن نذكّر الجمهور وجميع المحبين أن يكونوا حذرين خلال تفشي هذا الوباء”.
وقد أطلق ديفي وهو من أوكلاهوما عددا كبيرا من الأغاني الناجحة خلال التسعينات من أبرزها “بيك أب مان” و”بروب مي أب بيسايد ذي جوكبوكس (إف آي داي)” و”جون دير غرين”.
وقد أصدر ألبومه الأول “إي ثاوزند وايندنغ رودز” في العام 1990 وتضمن أغنيته الشهيرة “هوم”.
وأصاب فيروس كورونا حوالى 137 ألف شخص في الولايات المتحدة وقتل 2400 شخص إلى حد الآن.-(أ ف ب)

مقالات ذات صلة

الكورونا جبهة جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي

منذ 11 ساعة

العلماء يفسرون أعراض فقدان حاستي الشم والذوق لدى المصابين بفيروس كورونا

منذ 12 ساعة
تداول معلومات خاطئة

كيف يمكنك وقف المعلومات الخاطئة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي؟

منذ 12 ساعة
أصبح التصفيق طريقة شائعة لتحية العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يحاربون الوباء

خمسة أسباب لتشعر بالتفاؤل رغم تفشي الوباء

منذ 12 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock