وفاة الممثل الأميركي ريب تورن عن 88 عاما

نيويورك- توفي الممثل الأميركي ريب تورن المرشح لجائزة أوسكار والمعروف خصوصا من خلال مسلسل “ذي لاري ساندرز شو” وفيلم “من إن بلاك” عن 88 عاما الثلاثاء وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية.

وقد شارك تورن في أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية وكان معروفا أيضا بتقلب مزاجه، وقد اعترف مرة بأنه “يغضب بسهولة” وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وقد توفي في ليكفيل في كونيتيكت الأميركية محاطا بعائلته، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن وكيل أعماله.

ولد إلمور روال تورن في العام 1931 وحصل على لقب “ريب” من والده، وقد حاز ثناء على أدائه المسرحي المبكر، بما في ذلك ترشيح لجائزة “توني” في العام 1960عن دوره في مسرحية “سويت بيرد أوف يوث” لتينيسي وليامز.

في العام 1984، رشح لنيل أوسكار في فئة ممثل في دور ثانوي عن مشاركته في فيلم “كروس كريك” إلا أن الجائزة ذهبت إلى الممثل جاك نيكولسون.

في التسعينيات، شارك تورن في “ذي لاري ساندرز شو” وهو مسلسل كوميدي يعتبر من أكثر المسلسلات تأثيرا في عصر التلفزيون الحديث.

وقد أدى دور أرتي وهو منتج برنامج تلفزيوني خيالي يعرض في وقت متقدم من الليل، وقد فاز بجائزة “إيمي” في العام 1996 عن أدائه.

كذلك شارك هذا الممثل المولود في تكساس إلى جانب ويل سميث في العام 1997 في فيلم “من إن بلاك” أحد أكثر الأفلام شهرة في ذلك العقد.

وقد نشر سميث صورة على “إنستغرام” يظهر فيها مع تورن في مشهد من “من إن بلاك” مرفقة بتعليق “أرقد بسلام ريب”.

وكتب الممثل والمخرج ألبرت بروكس الذي عمل مع تورن في العام 1991 في فيلم “ديفاندينغ يور لايف” على “تويتر”، “سأشتاق إليك يا ريب. كنت شخصا أصيلا”.-(أ ف ب)