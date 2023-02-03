وفاة المنتج الأردني هزاع البرماوي في القاهرة

توفي صباح اليوم الجمعة المنتج الأردني هزاع البرماوي إثر إصابته فجراً بجلطة دماغية حادة في القاهرة.

ونعى البرماوي أهله ورفقاء دربه من فنانين وزملاء له في نقابة الفنانين، التي يرأس فيها لجنة شؤون المهن الدرامية، بالإضافة لعمله طوال حياته كمدير إنتاج لعدد من أهم الأعمال الدرامية.

نجل الراحل المخرج عبد الله البرماوي نعى بحزن كبير والده الحاج هزاع عبد الله خلف البرماوي وقال “رحمك الله يا أبوي الغالي وجعل مثواك الجنة”، وأكد أن موعد الدفن سيحدد عند وصول الجثمان للأراضي الأردنية.

بدورها نعت نقابة الفنانين الراحل عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ممثلة بنقيبها المخرج “محمد يوسف العبادي” ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين.

وبدأ هزاع البرماوي عمله بإدارة الإنتاج عام 1987 مع شقيقه المخرج الراحل محمد البرماوي في مسلسل “حكايات من البادية”، تبعها العديد من أهم الأعمال الأردنية والعربية منها مسلسل “عيون عليا” و”أبو جعفر المنصوري” عام 2008، “العزيمة” عام 2016 و”تل السنديان” عام 2017، وهي الأعمال التي شارك ببطولتها عدد كبير من النجوم الأردنيين والعرب منهم: انطوانيت نجيب، رشيد عساف، عباس النوري، عبير عيسى، أمل الدباس، محمد العبادي، صبا مبارك، منذر رياحنة، روحي الصفدي، شفيقة الطل، محمد العبادي، وغيرهم، كما وعمل الراحل مديراً لإنتاج مسلسل “درب الشهامة” الذي عرض في 2019 وهو آخر أعمال الفنان الراحل “ياسر المصري” في الدراما البدوية.