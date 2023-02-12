وفاة الوزيرة السابقة ناديا العالول

نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة ناديا هاشم العالول، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.

واستذكر رئيس الوزراء مناقب الفقيدة، وإسهاماتها في خدمة وطنها في مختلف المجالات الثقافية، والإعلامية وقضايا المرأة وحقوق الإنسان.

وشغلت المرحومة العالول، منصب وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة المرحوم الدكتور فايز الطراونة عام 2012، مثلما عملت في مجال البحوث والدراسات والثقافة، ولها العديد من المؤلفات والمجموعات القصصية.

والمرحومة العالول، ناشطة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعضوة في العديد من اللجان والائتلافات وكاتبة في صحيفة الرأي.

وتقدم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من عائلة المرحومة العالول وذويها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.