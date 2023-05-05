وفاة بطلق ناري وإصابات.. احتفالات نابولي تتحول إلى كابوس

تحولت ليلة تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي إلى كابوس بالنسبة لعشرات المشجعين بعد سقوط أكثر من ضحية إثر الاحتفالات الجنونية والصاخبة.

وبدأت الاحتفالات في توقيت متأخر بعد تعادل نابولي خارج ملعبه 1-1 مع أودينيزي، ليضمن تحقيق اللقب قبل خمس مباريات من نهاية الموسم.

وأعلنت سلطات نابولي اليوم الجمعة، عن وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري وإصابة سبعة آخرين الليلة الماضية، خلال احتفالات جماهير فريق المدينة الجنوبية بالتتويج بلقب الكالتشيو لأول مرة خلال 33 عاما.

وبعد ساعات من المباراة، قُتل شخص بعيار ناري، ليتحدث كلاوديو بالومبا حاكم نابولي لمحطة (راي) الإذاعية، قائلا “لا يمكن فعل شيء أمام الاحتفالات”.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووسائل إعلام محلية أخرى أن أصدقاء وأقارب الضحية خربوا غرفة الطوارئ التي نُقل إليها.

وأضاف بالومبا أن الشرطة تحقق في الوفاة، مشيرا إلى إصابة 7 أشخاص خلال الليلة، بعضهم أصيب بسبب الألعاب النارية.