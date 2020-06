وفاة بطل العالم السابق في الجمباز الأميركي توماس عن 64 عاما

لوس انجليس – توفي كورت توماس، أول أميركي يتوج بطلا للعالم في الجمباز، الجمعة عن 64 عاما بعد تعرضه لسكتة دماغية بحسب ما أعلنت عائلته.

وقالت العائلة إن توماس أصيب بسكتة دماغية في 24 أيار (مايو) بسبب تمزق في أحد شرايين جذع الدماغ، وفارق الحياة الجمعة.

وقالت زوجة الملاكم السابق بيكي توماس: “لقد فقدت عالمي، صديقي المفضل وشريكي الروحي طيلة 24 عاما. كورت عاش حياته إلى أقصى حد، وسأكون ممتنة للأبد بأني زوجته”.

