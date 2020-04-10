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وفاة ثلاثينية بعيار ناري في معان

منذ ساعتين

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معان – الغد – نقلت إلى قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى معان الحكومي مساء اليوم الجمعة سيدة ثلاثينية مصابة بعيار ناري ، وما لبثت أن فارقت الحياة ، وفق مصدر طبي في المستشفى .
وأشار المصدر انه سيتم الكشف الطبي على الجثة من قبل الطبيب الشرعي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة .
فيما تولت الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة معان التحقيق بالحادثة للوقوف على أسباب الوفاة .

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