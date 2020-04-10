وفاة ثلاثينية بعيار ناري في معان

معان – الغد – نقلت إلى قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى معان الحكومي مساء اليوم الجمعة سيدة ثلاثينية مصابة بعيار ناري ، وما لبثت أن فارقت الحياة ، وفق مصدر طبي في المستشفى .

وأشار المصدر انه سيتم الكشف الطبي على الجثة من قبل الطبيب الشرعي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة .

فيما تولت الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة معان التحقيق بالحادثة للوقوف على أسباب الوفاة .