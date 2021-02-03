وفاة ثلاثيني اختناقا بمدفأة الغاز في الرمثا

اربد – الغد – تعاملت مديرية دفاع مدني شرق اربد مع حادث اختناق في منطقة البويضة نتج عنه وفاة شخص يبلغ من العمر (38) عام اثر تسرب غاز من مدفأة الغاز حيث قامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة إلى مستشفى الرمثا الحكومي .

وتهيب مديرية الدفاع المدني بالإخوة المواطنين ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة ، و توفير التهوية المناسبة للمنزل بين الحين و الآخر ، و تفقد الخراطيم الواصلة ما بين الاسطوانة ومدفأة الغاز والتأكد من عدم وجود تشققات أو انثناءات بالخرطوم وتوفير مانعة التسرب (الجلدة).