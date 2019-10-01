وفاة ثلاثيني بحادث سير في معان

حسين كريشان

معان – توفي ثلاثيني إثر تدهور مركبته على طريق الشيدية بمحافظة معان، وفق مدير دفاع مدني معان العقيد سالم الصرايرة.

وأشار الصرايرة أن كوادر الإسعاف والإنقاذ في المديرية تعاملت مع الحادث وعملت على إخلاء جثة المتوفى إلى مستشفى معان الحكومي، بعد إخماد المركبه التي اشتعلت بها النيران .

من جانبه أشار مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد انه وصل الى قسم الاسعاف والطوارئ جثة ثلاثيني متوفي بعد تعرضه لعدة إصابات وحروق، حيث تم الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي ومدعي عام معان والذي امر بتسليم الجثة الى ذويها.