وفاة ثلاثيني دهسا على الطريق الصحراوي

هشال العضايلة

الكرك- توفي صباح اليوم الخميس، شاب يبلغ من العمر 30 عاما، إثر تعرضه لحادس دهس على الطريق الصحراوي وفقا لمصدر طبي بالكرك.

وأشار المصدر الى ان الشاب توفي بعد دهسة من مركبة في منطقة القطرانة على الطريق الصحراوي، لافتا إلى قيام فرق وكوادر الدفاع المدني بنقل جثة الشاب الى مستشفى الكرك الحكومي، ولاحقا الى مركز الطب الشرعي لاقليم الجنوب لتشريح الجثة.

وبين تقرير الطب الشرعي ان سبب الوفاة هو النزف الدموي الشديد الناتج عن الاصابات المتعددة بالجسم ، وباشرت الاجهزة الامنية التحقيق في ملابسات الحادث.