وفاة جلال الشرقاوي مخرج مسرحية “مدرسة المشاغبين”

توفي الجمعة المخرج المسرحي المصري الكبير جلال الشرقاوي، الذي أخرج مسرحية “مدرسة المشاغبين” الشهيرة عن عمر يناهز 88 عاما، على ما أعلنت ابنته عبير الشرقاوي على صفحتها على فيسبوك.

وكان جلال الشرقاوي نقل الى أحدى المستشفيات اثر اصابته بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، بحسب وسائل الاعلام المصرية.

يعد البشرقاوي من أبرز مخرجي المسرح المصري في الستينات والسبعينات اذ قدم عدة أعمال حققت نجاحا لافتا أهمها على الاطلاق مسرحية “مدرسة المشاغبين” التي قام ببطولتها عادل إمام والممثل المصري الراحل سعيد صالح والفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي. (أ ف ب)