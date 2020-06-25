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وفاة جندي أميركي إثر حادث مؤسف

منذ ساعتين

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عمان- أعلن مصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وفاة الجندي الأميركي نِك برافو وراچوليس والذي كان يتواجد في الأردن ضمن جهود التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.
وتوفي الجندي راچوليس “Nick Bravo Regules” (ورتبته عريف) إثر حادث مؤسف غير مرتبط بمهامه العسكرية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اليوم الخميس.-(بترا)

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