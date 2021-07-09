وفاة “جيهان” أرملة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات

القاهرة- توفيت جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات الذي اغتيل في 1981، والتي لعبت دورا مهما في الحياة العامة المصرية، عن عمر 87 عاما، وفق ما أعلن الجمعة بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وجاء في البيان المنشور على صفحة الرئاسة على فيسبوك، “تنعي رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام”.

وأشار البيان الى أن جيهان السادات “قدّمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها”.

وكان نجلها محمد أنور السادات ذكر الخميس ردا على سؤال لصحيفة “اليوم السابع”، أن والدته في وضع “حرج”. وهي أدخلت الى مستشفى في مصر منذ أسابيع، بعد رحلة للعلاج في الولايات المتحدة.

وقال بيان الرئاسة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر “قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس”.

ولدت جيهان السادات في القاهرة في العام 1933 من والدة انكليزية ووالد مصري. تزوجت أنور السادات العام 1949. واغتيل زوجها على أيدي إسلاميين في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1981 وكان في سن الثالثة والستين.

وكانت جيهان السادات التي كانت تحمل شهادة دكتوراه في الأدب، في مراحل مختلفة من حياتها مُحاضرة جامعية في جامعة القاهرة سابقا وأستاذة زائرة في الجامعة الأميركية في القاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة.

نشطت في مجال المبادرات الاجتماعية والمشاريع الإنمائية، وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري.

كما كانت أول سيدة أولى في مصر تخرج بكثافة الى الحياة العامة الى جانب زوجها. (أ ف ب)