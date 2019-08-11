وفاة حاج أردني في مكة والخارجية تتابع

أحمد الرواشدة

مكة المكرمة- أعلن رئيس البعثة الطبية الأردنية أمين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت ابو الفول، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة اللحاج الأردني نبيل عفيف كامل عميرة، في مكة المكرمة.

إلى ذلك قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بان الوزارة تتابع حادث وفاة الحاج الاردني نبيل عفيف كامل عميرة رحمة الله والذي لبى نداء ربه خلال أدائه مناسك الحج.

واوضح القضاة بان القنصلية العامة الاردنية في جدة قد اتخذت كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات السعودية، وانها باشرت بترتيبات دفن المتوفى رحمه الله حيث سيصلى عليه اليوم في الحرم المكي الشريف وسيدفن هناك في مكة المكرمة بناء على طلب ذويه.

وأعرب القضاة عن اصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة المتوفى سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بمغفرته ورضوانه ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.